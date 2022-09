Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Oberehe-Stroheich (ots)

Am 22.09.2022 gegen 19:55 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem roten Mercedes-Benz "Sprinter" die Bundesstraße 421 zwischen Dreis-Brück in Richtung Hillesheim. Hier überholte er zwei vor ihm fahrende Personenkraftwagen jeweils an völlig unübersichtlichen Stellen, obwohl nicht abzusehen war, ob Gegenverkehr auftauchen könnte.

Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder möglicherweise selbst durch die Fahrweise des beschriebenen Fahrzeuges und dessen Fahrzeugführers gefährdet wurden, dürfen gebeten werden sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell