POL-BI: Einbrecher dank Zeugenhinweisen gefasst

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Mittwoch, 25.05.2022, zwei Diebe auf einer Baustelle an der Oelmühlenstraße fest, weil sie beabsichtigt hatten, Kupferrohre zu stehlen. Ein Zeuge verständigte um 03:00 Uhr über den Notruf die Polizei, als er zwei verdächtige Personen mit Fahrrädern an der Baustelle entdeckt hatte. Die alarmierten Beamten trafen zuerst auf einen 50-jährigen Mann aus ...

mehr