Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Wohnanlage

Kaiserslautern (ots)

In einer Wohnanlage in der Innenstadt hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Kurz nach 10 Uhr bemerkte ein Bediensteter der Einrichtung das Feuer in einer Wohnung des Anwesens. Er wählte den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 2 Menschen leicht verletzt. Die Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht in der Wohnung. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |elz

