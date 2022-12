Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Poller umgefahren?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch fuhr ein Autofahrer in der Friedhofstraße / Ecke Hauptstraße einen Poller um. Der Unfall dürfte sich zur Mitternachtsstunde ereignet haben. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell