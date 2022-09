POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

67149 Meckenheim (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am 09.09.2022, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Meckenheim. Dort wurde an einem am Straßenrand geparkten PKW (Chrysler, Farbe: grau) der linke Außenspiegel beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstand. Der Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen/-innen werden ...

