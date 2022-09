Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Taschendiebe unterwegs

Deidesheim (ots)

Opfer eines Geldbörsendiebstahls wurde am 09.09.2022, gegen 12:00 Uhr, eine 67-jährige Frau während ihres Einkaufs im ALDI-Markt Deidesheim. Sie hatte ihre Geldbörse zu dieser Zeit in einer Stofftasche abgelegt, welche am Einkaufswagen hing. Als sie den Einkaufswagen einen Moment unbeobachtet stehen ließ, schlug die Täterschaft zu und entwendete die Geldbörse mitsamt Inhalt aus der Tasche. Der Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Warnhinweis der Polizei:

Legen Sie Geldbörsen niemals in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswägen ab, sondern tragen Sie sie körpernah, möglichst in verschiedenen Innentaschen ihrer Kleidung oder benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse!

