PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brand am Sportlerheim+++Motorradfahrer bei Unfall verletzt+++Feuer auf Balkon+++Viele Verletzte bei Unfällen auf der A 3+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Brand am Sportlerheim,

Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Mittwoch, 31.08.2022, 11:15 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag wurde ein Feuer an einem Sportlerheim bei Mengerskirchen gelegt. Ein Zeuge, der mit seinem Pferd zwischen Mengerskirchen und Elsoff unterwegs war, rief gegen 11:15 Uhr bei der Rettungsleitstelle an. Er hatte aus der Ferne Flammen am Dach des Sportlerheimes an der L 3281 gesehen. Feuerwehren aus mehreren Ortschaften und Polizei eilten daraufhin zu dem Gebäude, aus dessen Dach schon Flammen schlugen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hierzu musste das Dach teilweise mit der Motorsäge geöffnet werden. Nach ersten Ermittlungen hatte ein unbekannter Täter wahrscheinlich die Dachpappe in Brand gesteckt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Elz, Kreisstraße 346, Mittwoch, 31.08.2022, 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend kam bei Elz ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und verletzte sich. Der 65-Jährige war mit einer Moto-Guzzi auf der K 346 von Niedererbach in Richtung Elz unterwegs. Hierbei kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Mann wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 250 EUR geschätzt.

3. Feuer auf Balkon,

Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 01.09.2022, 04:15 Uhr

(wie) Am frühen Donnerstagmorgen brannte es in Weilburg auf einem Balkon. Ein Nachbar rief die Polizei gegen 04:15 Uhr in die Mauerstraße, da er einen brennenden Grill auf einem Balkon am Haus nebenan entdeckt hatte. Er war zuvor von lauten Geräuschen geweckt worden. Es sollen auch explodierende Spraydosen umhergeflogen sein. Beamte der Weilburger Polizei begaben sich auf den Balkon und löschten den brennenden Grill. Da das Feuer früh genug entdeckt und gelöscht worden war, kam es zu keinen nennenswerten Beschädigungen.

Autobahnpolizei

1. Vier Verletzte nach Unfall auf A 3,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 31.08.2022, 16:45 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Bad Camberg wurden am Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit einem VW Transporter die A3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Fahrtrichtung Köln. Auf dem linken von drei Fahrstreifen bemerkte er offensichtlich zu spät, dass ein Peugeot vor ihm verkehrsbedingt abgebremst wurde. So fuhr der 27-Jährige gegen das Heck des 60-jährigen Peugeot-Fahrers. Bei der Kollision wurden ein Mitfahrer im VW und die drei Insassen des Peugeot verletzt. Nach erster Behandlung vom Rettungsdienst wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 16 Kilometern Länge. Nach Reinigung der Fahrbahn und Abschleppung der Fahrzeuge konnte die Fahrbahn gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 14.000 EUR geschätzt.

2. Schwerverletzter bei Unfall an der Landesgrenze, Elz, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 31.08.2022, 17:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann bei einem Unfall an der Landesgrenze auf der A 3 schwer verletzt. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem VW Kleintransporter die A 3 auf dem linken von drei Fahrstreifen, zwischen Limburg-Nord und Diez, in Fahrtrichtung Köln. An der Landesgrenze zog der Mann mit dem Transporter plötzlich und unerklärlich nach rechts und prallte gegen einen LKW auf dem rechten Fahrstreifen. Der 68-Jährige LKW-Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde der 20-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungsarbeiten und die Beseitigung des Trümmerfeldes auf der Fahrbahn musste die Autobahn teilweise gesperrt werden. Lediglich der linke Fahrstreifen verblieb für den Verkehr. Es bildete sich ein Rückstau von über zehn Kilometern Länge. Nach Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei konnte die Fahrbahn gegen 22:50 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt.

3. Bei Unfall auf der Lahnbrücke verletzt, Limburg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 31.08.2022, 18:35 Uhr

(wie) Eine Frau wurde am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Lahnbrücke der A 3 verletzt. Die 22-Jährige befuhr mit einem Audi die A3 zwischen Limburg-Süd und Limburg-Nord. Als sich der Verkehr auf der Abbiegespur zur Anschlussstelle Limburg-Nord verlangsamte, bemerkte die Frau dies zu spät und fuhr gegen das Heck eines VW Transporters, der von einem 53-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision verletzte sich die 22-Jährige und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden auf den Standstreifen gefahren und konnten ohne größere Verkehrsbehinderungen von dort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell