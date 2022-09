Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Nächtliche Spritztour endet in zahlreichen Strafanzeigen

Bockenheim (ots)

Am Donnerstag, 08.09.2022 kurz nach 22:00 Uhr teilte eine 21-Jährige mit, dass sie in Bockenheim in Streit mit ihrem Ex-Freund geraten sei und der Streit zu eskalieren drohe. Weiterhin gab sie an, in der Vergangenheit bereits von ihm geschlagen und bedroht worden zu sein. Die Beamten konnten den 23-Jährigen schließlich in Bockenheim antreffen. Zuvor war er mit einem Volvo unterwegs, welcher nicht zugelassen ist und an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren. Weiter konnte ermittelt werden, dass er zuvor mit dem Pkw einen Verkehrsunfall verursachte, von der Unfallstelle flüchtete und zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zu guter Letzt ergab eine Überprüfung, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl bestand, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

