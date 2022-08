Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Katalysator gestohlen.

Lippe (ots)

In der Straße "Auf den Kreuzen" entwendeten Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (27. - 29.08.2022) den Katalysator eines schwarzen VW Golfs. Dieser parkte auf dem Gelände eines Autohauses. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Unter der 05231 6090 nimmt das Kriminalkommissariat 2 sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell