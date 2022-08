Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Tankstelle eingestiegen.

Lippe (ots)

In der Sylbeckestraße versuchten bislang Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.08.2022) in eine Tankstelle einzubrechen. Sie zerstörten ein Fenster, um ins Geschäft zu gelangen. Entwendet wurde dort nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

