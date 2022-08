POL-LIP: Bad Salzuflen. Patient greift Rettungswagenbesatzung an.

Lippe (ots) - Am Montagabend (29.08.2022) wurden in der Langen Straße in der Innenstadt zwei Männer bei einem Ladendiebstahl ertappt. Gegen 18 Uhr hielten sich die beiden in einer Drogerie auf und beabsichtigten Parfüm zu entwenden. Während ein Mann ohne Ware das Geschäft in Richtung Marktplatz verließ, versuchte der zweite die Kasse zu passieren, ohne seine Ware zu bezahlen. Dabei wurde der 34-Jährige aus Horn-Bad ...

mehr