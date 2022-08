Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendiebe auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Am Montagabend (29.08.2022) wurden in der Langen Straße in der Innenstadt zwei Männer bei einem Ladendiebstahl ertappt. Gegen 18 Uhr hielten sich die beiden in einer Drogerie auf und beabsichtigten Parfüm zu entwenden. Während ein Mann ohne Ware das Geschäft in Richtung Marktplatz verließ, versuchte der zweite die Kasse zu passieren, ohne seine Ware zu bezahlen. Dabei wurde der 34-Jährige aus Horn-Bad Meinberg von einer Mitarbeiterin der Drogerie aufgehalten, die den versuchten Diebstahl bemerkt hatte. Als die 54-Jährige aus Leopoldshöhe den Mann versuchte festzuhalten, setze sich der Dieb zur Wehr und verletzte sie leicht. Ein Zeuge half ihr den Mann an der Flucht zu hindern, bis die Polizei vor Ort eintraf und diesen mit ins Gewahrsam nahm. Der 34-Jährige wird am heutigen Dienstag (30.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt, die weiteren Ermittlungen laufen.

Der flüchtige Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 1,90 m groß, ca. 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Aussehen, Dreitage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Mütze, einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke "adidas" und blauen Sportschuhen. Ihre Hinweise zur Identität des Mannes richten Sie bitte unter 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell