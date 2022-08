Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt.

Lippe (ots)

Sonntagmittag (28. August 2022) befuhr eine 71-jährige Frau aus Bad Pyrmont die Hohenborner Straße in Richtung Lügde. Gegen 12:25 Uhr sah sie einen kleinen Hund am Wegesrand sitzen. Aus diesem Grund bremste sie ihren Mercedes leicht ab. Als der Hund plötzlich auf die Fahrbahn sprang, musste die 71-Jährige den Mercedes bis zum Stillstand abbremsen. Der ihr folgende 50-jährige Motorradfahrer aus Lemgo bemerkte das zu spät und fuhr mit seiner BMW auf das Heck des Mercedes auf. Dabei wurde der Lemgoer schwer verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

