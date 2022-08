POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher in der Backstube.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (27. - 28. August 2022) in die Mensa des Schulzentrums an der Paul-Schneider-Straße ein. Die Täter brachen ein Oberlicht des Gebäudes auf und gelangten so in die Mensa, wo sie es offensichtlich auf Getränke abgesehen hatten. Wer dort verdächtige Personen gesehen hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim KK 2. Pressekontakt: ...

