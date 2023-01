Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin angefahren

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin kam es am Mittwoch gegen 07:45 Uhr in der Sudetenstraße in Böblingen. Ein 49-jähriger Mercedes-Lenker soll auf einem dortigen Fußgängerüberweg angehalten haben, um sein Kind aussteigen zu lassen. Als er wieder losfuhr, übersah er vermutlich eine 48-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment den Fußgängerüberweg überqueren wollte und erfasste sie am linken Bein. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell