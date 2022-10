POL-PPRP: Gasaustritt Rheingönheimer Straße

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag (25.10.2022) auf Mittwoch (26.10.2022) in einen Klassenzimmerpavillon auf ein Schulgelände in der Georg-Herwegh-Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

