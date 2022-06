Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 20

Altentreptow (LK MSE) (ots)

Am 12.06.2022 kam es um 13:23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Kurz vor der Abfahrt Anklam kam es zum Zusammenstoß zwischen 3 Fahrzeugen. Ein deutscher 81-Jähriger fuhr aus unbekannter Ursache in den am Stauende stehenden PKW, welcher durch den Aufprall wiederum in den vor ihm stehenden PKW geschoben wurde. Der Unfallverursacher und seine deutsche 82-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt und wurden durch den Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Die 3 Mitfahrer, die sich im mittleren Fahrzeug befanden wurden leichtverletzt, lediglich der Fahrer blieb unverletzt. Die Leichtverletzten sind 13, 29 und 61 Jahre alt. Sie wurden mittels Rettungswagen in die Krankenhäuser Neubrandenburg und Demmin verbracht. Die Insassen des vordersten PKW blieben unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000,00EUR. Die A20 musste für ca. eine Stunde in Fahrtrichtung Lübeck vollgesperrt werden. Nach Aufhebung der Vollsperrung musste der Verkehr für ca. 1,5 Stunden halbseitig passieren und konnte anschließend wieder frei fahren. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

