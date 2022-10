POL-PPRP: Mann belästigt Frau und leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Eine 19-jährige PKW-Fahrerin musste am Dienstag (25.10.2022) leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihr eine 55-jährige PKW-Fahrerin aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes von hinten auffuhr. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der B44 Höhe Hauptstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

