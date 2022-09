POL-DU: Marxloh: Zeugen für Schmuckraub gesucht

Duisburg (ots) - Dellviertel: Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs - Ermittlungen zur Ursache dauern an Am Sonntagnachmittag (4. September, gegen 14:50 Uhr) ist in der Nähe eines Zirkuszeltes an der Straße "Am Güterbahnhof" in 47051 Duisburg ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen des ...

mehr