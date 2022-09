Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg

Duisburg (ots)

Dellviertel: Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Am Sonntagnachmittag (4. September, gegen 14:50 Uhr) ist in der Nähe eines Zirkuszeltes an der Straße "Am Güterbahnhof" in 47051 Duisburg ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Die beiden Insassen des Ultraleichtflugzeugs sind nach derzeitigem Erkenntnisstand am Flugplatz Schwarze Heide in Dinslaken gestartet und zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen. Auf dem Weg zurück kam es aus weiterhin ungeklärter Ursache zum Absturz des mit zwei Personen besetzten Flugzeugs. Die verstorbenen Besatzungsmitglieder stammen nach derzeitigem Erkenntnisstand aus Bottrop und Dortmund und sind 54 bzw. 77 Jahre alt. Mit DNA-Untersuchungen wird nun ihre Identität zweifelsfrei geklärt.

Nach Durchführung der Obduktionen verstarb der 54 Jahre alte Bottroper an einem Verbrennungstrauma. Bei dem 77 Jahre alten Dortmunder war ein Polytrauma todesursächlich.

Heute, am 5. September 2022, sind die Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei und Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vor Ort um weitere Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes zu gewinnen.

Medienvertreter können sich mit weiteren Fragen an die Staatsanwältin Jill McCuller unter der Rufnummer 0203 99 38 802 wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell