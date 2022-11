Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Daun (ots)

Am 21.11.2022 gegen 06:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem weißen Personenkraftwagen die Straße "Hamsterweg" in Daun-Pützborn in Richtung Daun-Neunkirchen.

Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel, bei welcher zumindest der Spiegel am Fahrzeug des Geschädigten beschädigt wurde.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer mit dem beschrieben weißen Personenkraftwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

