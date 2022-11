POL-GS: Pressemeldung vom 21.11.2022

Goslar (ots) - Clausthal-Zellerfeld Sachbeschädigung an PKW In der Nacht vom 17. Auf den 18.11.2022 wurde ein PKW, der in einer geöffneten Garage im Bereich der Grundschule Clausthal-Zellerfeld abgestellt war, durch Zerkratzen des Lacks der Heckklappe beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld in Verbindung zu setzen. ...

