POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar, für den Bereich Goslar und Langelsheim, für die Zeit von Freitag, 18.11.2022, 12:00 Uhr, bis Samstag, 19.11.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Goslar, Gemarkung Liebenburg, L500, - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person -

Am Freitag, 18.11.2022, gegen 19:20 Uhr, befährt eine 19-jährige aus dem Landkreis Goslar mit ihrem PKW die L500 von Ostharingen in Fahrtrichtung Ostlutter. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve verliert sie die Kontrolle über den PKW. Der PKW gerät ins Schleudern und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kollidiert der Citroen mit einem dortigen Baum. Nach dem Aufprall wird der PKW vom Baum abgewiesen und in den rechtsseitigen Straßengraben geschleudert. Die Fahrzeugführerin kann sich selbständig aus ihrem PKW befreien. Ein alarmierter Rettungswagen bringt sie in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Informationen erleidet die 19-jährige leichte Verletzungen. Am PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

