POL-GS: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Goslar und der Polizei Goslar zur 70. Amtschef- und 99. Umweltministerkonferenz

Vom 23.11.2022 bis zum 25.11.2022 findet die 70. Amtschef- und 99. Umweltministerkonferenz im Hotel Achtermann in Goslar statt. Parallel sind für diesen Zeitraum bei der Stadt Goslar bereits versammlungsrechtliche Aktionen mit thematischem Bezug zur Konferenz angezeigt worden. Auch der Goslarer Weihnachtsmarkt öffnet ab dem nächsten Mittwoch wieder seine Tore. Diese Veranstaltungen werden von der Polizei mit bewährten Einsatzkonzepten begleitet.

"Die Polizei wird ihren Schutzauftrag sowohl für die Konferenz als auch für die stattfindenden Versammlungen wahrnehmen. Die Entwicklung unangemeldeter Protestformen, wie sie zuletzt bundesweit aufgetreten sind, haben wir im Blick und sind darauf vorbereitet", so Polizeioberrat Carl Schierarndt, Leiter Einsatz der Polizei Goslar. "Anwohnerinnen und Anwohner, der Berufsverkehr und natürlich auch die Besucherinnen und Besucher des Goslarer Weihnachtsmarktes sollen möglichst wenig Einschränkungen erfahren," so Schierarndt abschließend.

"Durch die stattfindenden Veranstaltungen kann es in den Abendstunden am Mittwoch und Donnerstag zu verkehrlichen Einschränkungen beziehungsweise Behinderungen kommen. Auch der Wochenmarkt am Freitag wird aufgrund einer Standortkundgebung und einer Menschenkette abgesagt", so Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner. "Ich freue mich aber, dass die zahlreichen Teilnehmenden an der Umweltministerkonferenz drei Tage unsere schöne Stadt mit dem endlich wieder stattfindenden Weihnachtsmarkt besuchen und bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen."

Die Polizei wird die Einsatztage auf ihren Social-Media-Kanälen begleiten und frühzeitig und anlassbezogen über Verkehrsmaßnahmen sowie die Auswirkungen der Einsatzlage berichten.

