Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.11.2022

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

- Einbruch in Postverteilerzentrum und Spielothek

In der Nacht von Dienstag, 15.11.2022, auf Mittwoch, 16.11.2022, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Postverteilerzentrum im Schalker Weg ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Der am Objekt entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

In der gleichen Nacht verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Spielothek in der Straße Am Klepperberg. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell nicht fest.

Ob es sich hierbei um die gleichen Täter handelte, kann derzeit nicht gesagt werden.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld der Tatörtlichkeiten beobachtet haben, sich unter der 05321 339-0 zu melden.

Goslar

- Sachbeschädigung an einer Schule

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Montag, 14.11.2022, 17:00 Uhr, und Dienstag, 15.11.2022, 07:00 Uhr, mittels Steinwurf eine Fensterscheibe einer Schule in der Kösliner Straße.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 339-0.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell