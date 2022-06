Polizei Düren

POL-DN: Reifen und Felgen von Pkw entwendet

Düren (ots)

Auf dem Gelände eines Autohändlers in Birkesdorf entfernten Unbekannte in der Nacht zu heute Reifen und Felgen an geparkten Pkw.

Ein Anwohner der Nordstraße verständigte gegen 03:30 Uhr die Polizei, weil er festgestellt hatte, dass der Bewegungsmelder an seinem Haus offenbar abgeschlagen worden war. Auch der Bewegungsmelder auf dem Nachbargrundstück war augenscheinlich verstellt worden. Die Grundstücke befinden sich in unmittelbarer Nähe zu dem Gelände eines Autohändlers, das mit einem Zaun und einer Mauer umfriedet ist. Offenbar hatten unbekannte Täter Ziegelsteine so davor gestapelt, dass sie diese wie eine Treppe nutzen und die Mauer übersteigen konnten. Auf dem Gelände des Autohandels stellten die Beamten fest, dass an insgesamt vier Pkw der Marke Skoda die Reifen samt Felgen entwendet worden waren. Die Autos standen nur noch auf Batterien, die vermutlich aus einem dortigen Container stammten.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Nordstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

