Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.11.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Dienstagabend, 22:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 241 zw. Clausthal-Zellerfeld und Goslar in Höhe des Unteren Kellerhalsteiches. Ein 28 Jahre alter Mann aus Göttingen fuhr mit seinem Mercedes Transporter in Ri. Goslar. Im Eingang einer Linkskurve fuhr er, trotz Vollbremsung, geradeaus, sodass sich der Transporter überschlug. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vermutlich waren eine nicht angepasste Geschwindigkeit, die nasse Fahrbahn und die falsche Einschätzung des Fahrbahnverlaufs unfallursächlich. Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

