POL-PDWIL: Vermisste im Rahmen von polizeilichen Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen

Gerolstein-Müllenborn (ots) - Am 19.11.2022 zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, anhand der aufgefundenen Spurenlage mutmaßlich einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine, den Amselweg in Gerolstein-Müllenborn, wo er mit einem ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen kollidiert und an diesem den linken Kotflügel nahezu vollständig abriss. Der ...

