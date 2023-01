Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte treten Schaufensterscheibe ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter traten am Mittwoch gegen 23.20 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Wettbüros in der Ulrichstraße in Bietigheim-Bissingen ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Den Angaben eines 56-jährigen Zeugen zufolge, der sich zur Tatzeit in den Räumlichkeiten des Büros befand, soll es sich um drei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

