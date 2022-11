Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine verletzte Person und 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf dem Pfaffenhäule

Singen (ots)

Eine verletzte Person und Blechaschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstag auf der Kreuzung Pfaffenhäule und Güterstraße passiert ist. Ein 22 Jahre junger Mann war mit einem Alfa Romeo auf der Güterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zum Pfaffenhäule stieß der Alfa mit einem auf der Güterstraße entgegenkommenden, der abknickenden Vorfahrt auf das Pfaffenhäule folgenden Skoda Fabia einer 56-Jährigen zusammen. Die 19-jährige Beifahrerin des Skodas erlitt bei dem Aufprall Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An dem Alfa entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

