Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gewalttätige Auseinandersetzung - drei Verletzte - Täter flüchtig

Hückeswagen (ots)

Nach einer Feier im Jugendzentrum Hückeswagen in der Straße "Am Sportplatz" sind bei einer Auseinandersetzung am Samstag (28. Mai) drei Personen leicht verletzt worden.

Ein 31-jähriger Hückeswagener hörte um 1:30 Uhr von der Straße laute Schreie und Geräusche, die wie gezündete Böller klangen. Als er mit einem Zeugen zusammen nachschaute, traf er auf zwei Männer. Einer der beiden wurde sofort aggressiv und schlug auf den 31-Jährigen ein. Ein 50-jähriger Hückeswagener kam ihm zu Hilfe und konnte den Angreifer vorübergehend überwältigen. Dieser ließ sich jedoch nicht beruhigen. Er bedrohte und beleidigte die Anwesenden. In der Folge schlug er sowohl nochmals auf den 31-Jährigen als auch auf den 50-Jährigen ein, auch eine 21-jährige Hückeswagenerin wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Anschließend flüchtete er in Richtung Kölner Straße.

Der Angreifer wird wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,75 m groß, kurze helle Haare, athletische Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug zur Tatzeit ein weißes Muskelshirt und eine Jogginghose. Sein Begleiter: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 1,80 m groß, dunkelbraune Haare, athletische Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug zur Tatzeit einen dunklen Jogginganzug.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

