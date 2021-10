Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Diebstahl eines Portemonnaies

Bad Nenndorf (ots)

(tuc)Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet am 08.10.2021 in einem Zeitraum zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr das Portemonnaie einer Kundin des Aldi-Verbrauchermarktes in Bad Nenndorf. Zum Vorfallszeitpunkt befand sich das Portemonnaie in einem am Einkaufswagen angebrachten Stoffbeutel. In einem unbeobachteten Moment wurde es schließlich durch den bislang noch unbekannten Täter entwendet. Die Polizei bittet aufmerksame Zeugen, sich bei Hinweisen an das Polizeikommissariat Bad Nenndorf zu wenden.

