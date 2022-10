Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

B68: Todesermittlungsverfahren nach Verkehrsunfall

Bramsche (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 12:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B68 zwischen Alfhausen und Hesepe alarmiert. Zuvor befuhr ein Mitsubishi ASX die Bundesstraße in Richtung Osnabrück, als das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw touchierte einen Leitpfosten und einen Baum, bevor er in einem Graben zum Stillstand kam. Mehrere Augenzeugen konnten bestätigen, dass das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen war. Ersthelfer, darunter ein Mediziner, begannen umgehend mit der Erstversorgung des Fahrzeuginsassen. Trotz Reanimationsversuchen konnte ein Notarzt später nur noch den Tod des 74-jährigen Mannes aus Alfhausen feststellen. Der Leichnam wurde von der Polizei beschlagnahmt. Unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Osnabrück kamen die Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass ein medizinischer Vorfall zu dem Verkehrsunfall und zum Tode führte.

