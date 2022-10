Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Neuenkirchen-Vörden: Vollsperrung der A1 - Massive Verkehrsbehinderungen

Bramsche (ots)

Seit gestern Abend ist die Autobahn 1 im Bereich Neuenkirchen-Vörden für einen Brückenabbruch voll gesperrt. In Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Holdorf sowie in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche. Am Samstag kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der A1 und den ausgeschilderten Umleitungsstrecken. Einige Verkehrsteilnehmer sorgten mit vorsätzlichem Fehlverhalten für zusätzliches Chaos und gefährliche Situationen. Auf der Fahrbahn in Richtung Süden parkten mehrere Lkw auf dem Standstreifen und verengten dadurch die Fahrbahn zusätzlich. In Richtung Norden fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rückwärts über den Standstreifen der Autobahn, um zurück zur Anschlussstelle Bramsche zu gelangen. Die Polizei warnt eindringlich davor, die Autobahn als Falschfahrer zu befahren. Das Fehlverhalten führte zu noch mehr Verzögerungen, da jeweils Einsätze der Autobahnpolizei notwendig wurden, die den Verkehr weiter ausbremsten.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, wenn möglich, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Auch für den Sonntag werden massive Verkehrsbehinderungen erwartet. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Ausweichrouten, die Navigationsgeräte vorschlagen, sind nur bedingt tauglich. Häufig nutzen die Geräte identische Informationen, sodass sich auf den vorgeschlagenen Ausweichstrecken ebenfalls Staus bilden.

Verkehrsmeldung der Autobahn Westfalen: https://bit.ly/3COLovS

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell