POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg/ Roller zum zweiten Mal gestohlen

Coesfeld (ots) - Nach einem tödlichen Unfall am Donnerstag (12.05.22) in Appelhülsen hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Bisher ist bekannt, dass eine Zeugin am Nachmittag einen 58-jährigen Mann aus Haltern am See leblos in einem Bach an der Sendener Straße auffand. Bei ihm befand sich ein dreirädriges Fahrrad. Rettungskräfte stellten den Tod des Mannes fest. Weitere Hintergründe sind noch ...

