Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Neuenkirchen: Einbruch in Lagerhalle - Kupfer entwendet

Melle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend zwischen 21:00 Uhr und 22:35 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Industriegebiet in Neuenkirchen. Die Diebe entwendeten diverse Kupferrollen aus dem Gebäude an der Nordlandstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Ermittlungen auf mindestens 5000,00 Euro. Die Polizei aus Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell