POL-OS: Bissendorf: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Zusammenstoß auf Radweg

Am vergangenen Sonntag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann den Fahrradweg an der Wissinger Straße in Richtung Wissingen. Auf Höhe der Einmündung "Stockumer Feld" kamen dem Bissendorfer ein Mann und eine Frau auf Fahrrädern entgegen. Mit dem Mann kam es zu einer Kollision, woraufhin der 54-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der andere Mann hielt sofort an, erkundigte sich nach dem Befinden des Gestürzten und man fuhr im gegenseitigen Einverständnis weiter. Der 54-Jährige ließ sich später ambulant in einem Krankenhaus behandeln. Die Polizei Melle sucht nach dem Mann und der Frau, die auf dem Fahrradweg in Richtung Bissendorf fuhren. Sie werden gebeten, sich unter 05422/92260 zu melden. Das Paar sei ca. 40 Jahre alt gewesen und trug Fahrradhelme.

