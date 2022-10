Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Verkehrsunfallflucht - Grundstückszaun beschädigt

Menslage (ots)

Auf der Löninger Straße, zwischen Merschstraße und Herberger Feldstraße, ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pkw befuhr die Löninger Straße in Richtung Menslage. In einer leichten Rechtskurve kam das Auto zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wurde mutmaßlich stark gegengelenkt und geriet nach der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte es die Berme und einen Zaun, der ein Privatgrundstück einfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 06 Uhr, Anwohner sahen in der Dunkelheit nur einen Pkw und wie sich dieser unerlaubt entfernte. Anhang liegengebliebener Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich mutmaßlich um einen blauen Audi RS 4 handelte, das Fahrzeug wurde zwischen 2006 und 2009 gebaut. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder zum Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05439/9690.

