Volkertshausen (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich über das letzte Wochenende unbefugt Zutritt zu einer Lagerhalle an der Langensteiner Straße verschafft. Der Unbekannte hebelte das Hallentor auf und gelangt so in den Innenraum. Soweit bisher bekannt, gab die landwirtschaftliche Lagerhalle nichts von Interesse für den Einbrecher her. Am Tor der Halle entstand ...

