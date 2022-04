Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (05.04.2022)

Gottmadingen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße hat eine Autofahrerin Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro verursacht. Eine 20-jährige fuhr mit einem Ford Fiesta aus einem Parkplatz vor einem Geschäft auf die Straße und stieß dabei mit einem Peugeot eines 51 Jahre alten Mannes, der auf der Hauptstraße in Richtung Singen unterwegs war, zusammen. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Peugeot auf rund 4.000 Euro.

