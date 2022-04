Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr (05.04.2022)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag ist es im Kreisverkehr auf der Georg-Fischer-Straße auf Höhe der Güterstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 53 Jahre alte Frau fuhr mit einem Renault auf der inneren Fahrspur im Kreisverkehr. An der Ausfahrt zur Güterstraße wechselte die 53-Jährige auf die rechte Spur um den Kreisverkehr zu verlassen und streifte dabei einen bereits auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes eines 41-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

