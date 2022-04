Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Binningen, Lkr. Konstanz) Unfall an Einmündung auf B 314 (05.04.2022)

Binningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagvormittag an der Einmündung der Kreisstraße 6126 auf die Bundesstraße 314 passiert ist. Eine 79-jährige Honda-Fahrerin bog von der K6126 aus Richtung Welschingen kommend nach links auf die B314 ein und kollidierte dabei mit einem VW Golf einer 31 Jahre jungen Frau, die auf der Bundesstraße aus Richtung Hilzingen unterwegs war. Beide Frauen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den am VW entstanden Schaden schätzte die Polizei ebenfalls auf rund 2.000 Euro.

