Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert gefahren und Unfall gebaut

Gera (ots)

Gera: Weil ein Mann augenscheinlich alkoholisiert um sein Fahrzeug lief, anschließend damit losfuhr und mit einer Wand kollidierte, riefen die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Schleizer Straße in Gera gestern (24.05.2022, ca. 12.40 Uhr) die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten bei dem 62-jährigen Fahrer des Pkw Honda einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fest. Sowohl an seinem Fahrzeug als auch an der Wand, mit der er kollidierte, entstanden Sachschäden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (JMV)

