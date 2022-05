Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrerin bei Unfall in Schmölln verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Gegen 07.45 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst am gestrigen Montag (23.05.2022) in der Rosenstraße in Schmölln zum Einsatz, nachdem von dort ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin mitgeteilt wurde. Vor Ort bestätigte sich dies. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Rosenstraße, wobei er nach links in die Heimstättenstraße einbiegen wollte. Aus dieser kam ihm die 60-jährige Radfahrerin entgegen und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Kranknehaus gebracht werden. Die Altenburger Polizei ermittelt gegenwärtig zum Unfallgeschehen. (JMV)

