POL-LB: Leonberg - Warmbronn: 61-Jähriger bewirft Fahrzeuge mit Pokalen

Einen Polizeieinsatz löste ein 61-Jähriger am Donnerstag gegen 22:30 Uhr in der Straße "Hinter den Gärten" in Leonberg-Warmbronn aus, nachdem er Gegenstände aus einem Wohnhaus auf parkende Fahrzeuge und in Richtung eines 60-Jährigen geworfen hatte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Pokale handelte und sich der 61-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. An mehreren Fahrzeugen entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurde der 61-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu rechnen. Das Polizeirevier Leonberg bittet mögliche Geschädigte sich unter der Tel. 07152 605-0 zu melden.

