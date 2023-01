Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Westheim - Schulwegkontrollen

Bellheim/Westheim (ots)

Am Donnerstagmorgen führten die Beamte der Polizeiinspektion Germersheim gleich zwei Schulwegkontrollen durch. An der Grundschule in Bellheim kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen. In Westheim ergab sich ein Verstoß gegen die Kindersicherung.

