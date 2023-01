Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gegen die Wand...

Herxheim bei Landau (ots)

...fuhr am 11.1. gegen 23:40h ein 27-Jähriger in Herxheim. Er hatte augenscheinlich seine Fahrtüchtigkeit (1,19 Promille), den Kurvenverlauf sowie seine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt. Zunächst wollte er seine Fahrereigenschaft gegenüber den Polizisten leugnen, räumte sie aber letztlich doch ein. Die Bilanz: Eine verschobene Grundstücksmauer, wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug, ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, eine Blutentnahme sowie eine entzogenen Fahrerlaubnis.

