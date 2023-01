POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtsverbot überwacht

Annweiler (ots) - Am Mittwoch, 11.1. musste in Annweiler gegen 17:45h kurzzeitig der Bahnverkehr gestoppt werden, da eine Frau im Bereich der Gleise liegend gemeldet wurde. Die Frau konnte durch die Polizei in der Nähe der Gleise sitzend festgestellt werden. Aufgrund medizinischen Bedarfs wurde sie einem Arzt vorgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Schreiber, PHK Telefon: 06341-287-2003 ...

