POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots) - Lauchheim: Hauswand beschädigt Vermutlich beim Rangieren beschädigte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hauswand eines Gebäudes in der Mühlgasse. Der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Kaufhaus Indem sie ...

mehr