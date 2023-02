Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Tödlicher Sportbootunfall auf der Unterwarnow in Rostock

Waldeck (ots)

Am 04.02.2023 gegen 10:52 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein männlicher Angler über das Heck aus einem fahrenden Schlauchboot auf der Unterwarnow, Höhe Langenort, ins Wasser gefallen sei und die Person nicht mehr zu sehen ist. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Rettungsleitstelle See der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und der Wasserschutzpolizei Rostock eingeleitet. Um 11.08 Uhr erreichte das Polizeiboot "Uecker" und das Tochterboot "Caspar" des Seenotrettungskreuzers ARKONA der DGzRS die Unfallstelle. Durch das Tochterboot "Caspar" konnte die Person auf Höhe der Tonne 42 an Bord genommen und im Rostocker Fischereihafen dem Notarzt übergeben werden. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen durch die Seenotretter und an Land verliefen erfolglos. In einem Rostocker Krankenhaus konnte letztlich nur noch der Tod des 45-jährigen Rostocker Mannes festgestellt werden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keine Rettungsweste. Die Leine des Notausschalters des Motors war nicht am Körper des Mannes befestigt, so dass das Schlauchboot beim Überbordgehen des Mannes weiterfuhr. Das Schlauchboot wurde durch die Beamten der Wasserschutzpolizei Rostock im Fischereihafen festgestellt und zur Dienststelle verbracht. Es handelt es sich um ein 3,30 m langes und mit einem 6 PS starken Außenbordmotor ausgerüstetes Boot. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Robert Stahlberg, SDL WSPI Rostock

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell